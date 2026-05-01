Готовимся к Зелёному марафону: как привить ребёнку любовь к спорту

Спортивно-благотворительное мероприятие «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдет 30 мая. Забег ежегодно объединяет тысячи участников более чем в 60 городах России.

Как говорят организаторы, физическая активность для детей – это не только здоровье, но и радость движения. Педиатры советуют начинать дорогу в спорт не с рекордов, а игры. Главное – чтобы ребёнку нравилось. Пусть он сам выберет, что ему по душе: бегать наперегонки, играть в мяч или кататься на велосипеде.

«Зелёный марафон – это не просто соревнование по бегу. Это возможность провести время вместе, почувствовать себя частью большой и дружной команды. Для детей это шанс увидеть, что спорт – это радость, а не обязанность. А для нас, взрослых, – повод показать пример и поддержать тех, кто нуждается в помощи», – Рушан Сахбиева, председатель Байкальского банка.

«Совместные занятия спортом – фундамент здоровой семьи. Когда ребёнок видит, что родители сами выходят на пробежку или делают зарядку, у него не возникает вопроса: «Зачем мне это нужно»? Физическая активность становится естественной потребностью. Я призываю родителей не просто отправлять детей в секции, а двигаться вместе с ними – это укрепит не только здоровье, но и улучшит климат в семье», – отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.

Проект направлен на развитие массового спорта и поддержку благотворительных инициатив. В рамках мероприятия осуществляется сбор пожертвований в пользу Благотворительного фонда «Вклад в будущее»