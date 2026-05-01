Средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,5 тыс. рублей

Средний размер пенсии работающих граждан России в марте 2026 года составил 23 461 рубль. За год сумма выросла примерно на 2,5 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей.

При этом разрыв между регионами остается значительным. Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был отмечен в Республике Дагестан – 16 870 рублей, а самый высокий – в Чукотском автономном округе, где показатель достиг 38 581 рубля.

Напомним, что страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды – в феврале и апреле. При этом, осенью при подготовке бюджета правительство может предложить иные сроки повышения выплат.