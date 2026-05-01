31% иркутян планируют выезд на шашлыки в майские праздники

Традиция выезда на шашлыки остается неотъемлемой частью майского отдыха для значительной части жителей Иркутска. По данным опроса сервиса SuperJob, 31% горожан планируют в праздничные дни готовить мясо на природе или отправиться в гости на шашлыки. При этом 44% респондентов заявили, что таких планов у них нет.

Согласно опросу, самостоятельно жарить мясо на майских намерены 24% опрошенных, еще 2% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, а 5% будут и сами жарить, и ходить в гости. Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины – суммарно 39%, в то время как среди женщин таких лишь 23%. Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45 лет.

Чаще планами на шашлыки делились горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают пикники, и ходят в гости. Наибольшую шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми. В мясных предпочтениях иркутян лидирует шашлык из свинины – его выбрал 41% респондентов. На втором месте – ассорти из разных видов мяса (21%), на третьем – курица (13%).