Российские НПФ заработали в 2025 году на вложениях в облигации

По данным ЦБ РФ, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2025 году показали максимальные значения доходности за всю историю наблюдений, начиная с 2015 года. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, доходность от инвестирования пенсионных накоплений у НПФ в 2025 году составила 14% годовых, а от вложений пенсионных резервов – 16,2% годовых при том, что годовая инфляция в России за 2025 год упала ниже 6%.

«Такие успешные результаты были связаны, во-первых, с ростом денежных средств, привлечённых НПФ по программе долгосрочных сбережений, во-вторых, с инвестированием средств клиентов в надёжные и при этом высокодоходные финансовые инструменты, как государственные облигации и корпоративные облигации компаний-"голубых фишек"», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ и снижения процентных ставок по депозитам в банках, а также привлекательности условий программы долгосрочных сбережений, востребованность населением услуг НПФ в 2025 году значительно выросла. «Однако, по данным исследования Финансового университета, далеко не все россияне готовы доверить свои сбережения НПФ, выбирая основным институтом для формирования будущей пенсии Соцфонд», — уточняет аналитик.

Эксперт подчеркивает, что ограниченная готовность россиян доверять негосударственным пенсионным фондам и страховым программам обусловлена главным образом печальным историческим наследием — от мошеннических схем 90‑х годов XX века до волны банкротств поспешно созданных НПФ на рубеже веков.

«При этом можно отметить, что в европейских странах именно негосударственные институты, в том числе НПФ и страховые организации, играют ключевую роль в обеспечении комфортной старости», — говорит Мильчакова. По ее информации, объём пенсионных резервов в странах ЕС нередко сопоставим с годовым ВВП соответствующей страны и даже порой превосходит его в 1,5–1,6 раза.

«Мы полагаем, что укрепить доверие к НПФ в России поможет внедрение механизма страхования пенсионных накоплений по образцу системы страхования вкладов в АСВ», — считает аналитик. «Это будет особо важно на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году и последующего снижения доходности государственных и корпоративных облигаций», — заключает Наталья Мильчакова.