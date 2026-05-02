В Нижнеудинске на 11-классницу завели уголовное дело за дропперство

В Нижнеудинске полиция возбудила уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении ученицы 11 класса одной из местных школ. Девушка увидела в популярном сервисе коротких видео объявление о легком заработке и согласилась на подработку. Суть работы заключалась в переводе поступавших на ее счета денег другим людям.

«Мне сказали, что это средства с биржи. Я думала, биржа – это брокерская организация, где продают ценные бумаги на выгодных условиях. Читала об этом в интернете. Обещали процент за каждый перевод. Работа показалась несложной, и я согласилась», – пояснила школьница.

На ее счет поступали переводы от разных людей разными суммами, куратор присылал реквизиты, и сначала нужно было перевести деньги на свой счет в другом банке, а уже оттуда отправлять дальше.

Школьница попала в поле зрения полиции при расследовании похожего дела. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса РФ.

Как ранее рассказали специалисты Сбербанка, злоумышленники часто ищут подростков и молодых людей, у которых есть банковские карты, предлагая быстрый способ заработать.

«Важно понимать, что это не простой заработок, а участие в незаконных действиях. Чаще всего таким способом мошенники пытаются скрыть следы преступлений и вывести незаконно полученные средства. Не попадайтесь на удочку и не становитесь участниками преступления. Ответственность за это реальная: от блокировки банковского счета до уголовной ответственности», – говорят в банке.