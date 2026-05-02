Дивиденды могут оказать поддержку рынку

В мае-июле 2026 года суммарный объем выплат на российские акции в свободном обращении составит порядка 750 млрд руб. Как отмечают аналитики «Цифра брокер», это меньше по сравнению с около 919 млрд руб. в аналогичном периоде 2025 года.

«Из общего объема выплат порядка 150 млрд руб. может быть реинвестировано в рынок. Эта сумма составляет всего 4–8% от среднемесячного объема торгов, поэтому положительный эффект для рынка будет ограничен», — поясняют эксперты.

Среди объявленных к выплате дивидендных акций с наибольшей доходностью аналитики выделяют несколько эмитентов. В отношении «Сбербанка» они отмечают, что это самый надежный банк с низкой стоимостью фондирования и адаптивным портфелем под разные экономические ситуации. «Дивиденд — 37,64 руб. на акцию, доходность — 11,8%», — приводят данные эксперты.

По мнению аналитиков, ДОМ.РФ занимает уникальное положение на российском финансовом рынке, совмещая функции коммерческого банка и государственного института развития жилищной сферы с эффективной бизнес-моделью, которая подтверждается историческими результатами. «Дивиденд — 246,88 руб. на акцию, доходность — 11,2%», — уточняют они.

«"Интер РАО" представляет самый защищенный сектор экономики со стабильной индексацией тарифов. У компании понятная бизнес-модель и стабильные денежные потоки», — поясняют эксперты. По их информации, дивиденд составляет 0,32 руб. на акцию, доходность — 10,3%.

Аналитики обращают внимание, что «Хэдхантер» занимает монопольное положение в своей отрасли и демонстрирует высокий уровень конверсии операционного денежного потока в свободный денежный поток из-за отсутствия капитальных затрат и высокой маржинальности. «Дивиденд — 223 руб. на акцию, доходность — 8%», — сообщают они.

«"Ренессанс Страхование" демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса, обладает высокими коэффициентами достаточности и рентабельности капитала», — отмечают эксперты. «Дивиденд — 5,9 руб. на акцию, доходность — 6,8%», — приводят данные аналитики.

Говоря о компаниях, еще не объявивших о дивидендах, эксперты выделяют «ИКС 5». «Это лидер в сегменте продуктового ритейла с качественным ростом по всем основным метрикам: рост сопоставимых продаж, увеличение трафика, рост плотности продаж», — поясняют аналитики. По их оценке, ожидаемый дивиденд составляет 156–201 руб. на акцию, потенциальная доходность — 7,6–8,9%.

В отношении «Транснефти» аналитики отмечают, что это устойчивый и прогнозируемый бизнес с индексируемыми тарифами и стабильным денежным потоком. «Ожидаемый дивиденд — 156–201 руб. на акцию, потенциальная доходность — 11,5–14,8%», — заключают эксперты «Цифра брокер».