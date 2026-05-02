На улице Ширямова в Иркутске приступили к укладке нижнего слоя асфальта по нацпроекту

МУП «Иркутскавтодор» начал укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Ширямова в Иркутске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мэр города Руслан Болотов проверил ход работ и отметил, что строители проводят масштабное расширение проезжей части. Уже демонтирована разделительная полоса, а после окончания ремонта движение организуют по трем полосам в каждом направлении.

«Проводим здесь достаточно масштабные работы по расширению проезжей части. Уже убрана разделительная полоса, начато асфальтирование. В дальнейшем установим барьерные ограждения. После окончания ремонта движение будет организовано по трем полосам в каждом направлении, что значительно увеличит пропускную способность этого участка», – отметил Руслан Болотов.

После укладки нижнего слоя асфальта подрядчику предстоит вынести порядка 20 опор освещения за границы пешеходной зоны, после чего с двух сторон дороги обустроят тротуары. Также проектом предусмотрен монтаж специальных оцинкованных опор, что позволит разместить контактную сеть троллейбуса непосредственно над проезжей частью.