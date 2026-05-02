На реках Иркутской области с 1 мая открылась навигация для маломерных судов

Навигация для маломерных судов на реках Иркутской области официально открылась 1 мая. С 15 мая сезон стартует на водохранилищах и озере Байкал. Такие сроки установлены правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, которые определяют обязательные требования для судоводителей.

В региональном управлении МЧС напомнили об обязательном оснащении маломерных моторных судов, перечень которого указан в судовом билете. На всех типах плавсредств необходимо наличие индивидуальных средств безопасности – спасательных жилетов, соответствующих числу людей на борту, причем во время движения жилеты должны быть на пассажирах в застегнутом виде.

В зависимости от типа судна на борту также должны находиться спасательные линь и круги, огнетушители и оборудование для откачки воды.

Инспекторы ГИМС в ходе патрулирования проверяют у судоводителя наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет и правильность нанесения идентификационных номеров на борт. В рекомендациях также значатся аптечка для оказания первой помощи, ремонтный комплект и система связи. Движение плавсредств во время ледохода категорически запрещено – забереги и шуга могут повредить корпус судна и двигатель, что способно привести к происшествиям.