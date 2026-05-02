Новости В Прибайкальском нацпарке с 1 мая на месяц ввели особый противопожарный режим На территории Прибайкальского национального парка с 8:00 1 мая до 8:00 1 июня 2026 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующий приказ подписан директором ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Режим охватит территории Слюдянского, Иркутского и Ольхонского районов, а на весь месяц будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В перечень основных ограничений вошли: запрет на посещение лесов и нахождение на турмаршрутах нацпарка при объявлении 4 и 5 классов пожарной опасности из пяти возможных, а также категорический запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и приготовление пищи на углях с использованием любых устройств. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







