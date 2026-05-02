Дерипаска: «Во время нынешнего кризиса от простого русского народа мало что зависит»

Промышленник Олег Дерипаска заявил о необходимости усиленной трудовой мобилизации среди руководителей, депутатов, топ-менеджеров и акционеров. В своем Telegram-канале он призвал их начать работать шесть дней в неделю по 12 часов минимум в течение ближайших четырех лет. По его мнению, это необходимо для преодоления нынешнего тяжелейшего кризиса.

«Во время нынешнего тяжелейшего кризиса от простого русского народа мало что зависит. А вот его начальники разного уровня, депутаты, топ и не топ менеджеры частных и государственных компаний, основные акционеры должны начать работать как никогда за последние 300 лет – 6 дней в неделю по 12 часов минимум, чтобы за следующие четыре года выйти из этого кризиса», – написал Олег Дерипаска.

Основной причиной падения экономики промышленник назвал шоковое укрепление рубля.

Ранее Олег Дерипаска уже высказывался за введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. Опросы общественного мнения, проведенные сервисами по поиску работы, показали, что большинство россиян не поддерживают подобные инициативы. В частности, в Иркутской области лишь 22% опрошенных выразили готовность работать шесть дней в неделю даже при оплате по стандартной ставке.