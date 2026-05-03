Жительница Черемхово и ее свекровь передали мошенникам 10,6 млн рублей по кодовому слову «Роза»

В Черемхово 27-летняя местная жительница и ее 64-летняя родственница стали жертвами многоходовой мошеннической схемы. В общей сложности женщины передали злоумышленникам 10,6 млн рублей, выполняя указания лжесотрудников банка и ФСБ. Кульминацией обмана стала передача наличных инкассатору под кодовым словом «Роза».

Как выяснили сотрудники полиции, мошенническая атака началась со звонка женщины, предложившей дополнительную социальную выплату. После этого потерпевшая получила СМС о попытке несанкционированного доступа к порталу «Госуслуги» с номером якобы горячей линии. Перезвонив по указанному контакту, она узнала о краже персональных данных. Затем последовал звонок от лжесотрудника ФСБ, который сообщил, что с ее счета пытаются перевести деньги на имя террориста, и велел снять все сбережения для передачи в казначейство.

По инструкции звонивших потерпевшая обратилась в агентство недвижимости и под предлогом покупки жилья сняла со счета 7 млн рублей. В тот же день ей сообщили об инкассаторе, которому для получения наличных нужно было назвать кодовое слово «Роза». Девушка передала деньги молодому человеку. После этого мошенники предложили «обезопасить» и сбережения свекрови, в результате 64-летняя женщина заказала в банке 3,6 млн рублей и также отдала их злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
