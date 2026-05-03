Более 500 жителей Иркутской области обратились к врачам из-за клещей с начала сезона

Свыше 500 жителей Иркутской области с начала эпидемического сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. В региональных ведомствах напомнили о важности регулярных само- и взаимоосмотров как одного из наиболее эффективных методов профилактики присасывания. Эта простая мера позволяет вовремя заметить клеща до того, как он успеет присосаться.

Специалисты поясняют, что эффективность осмотров обусловлена биологией клеща.

«Клещ не присасывается сразу. С момента наползания клеща на одежду человека до начала кровососания проходит примерно 20-30 минут», – отмечается в рекомендациях.

Во время прогулки осмотры следует проводить каждые 15 минут, а после возвращения домой необходимо полностью осмотреть тело. Одежду рекомендуется постирать, а при отсутствии такой возможности – тщательно осмотреть.

Особое внимание при осмотрах рекомендуют уделять местам с тонкой кожей и обильным кровоснабжением, где клещ присасывается чаще всего. При обнаружении присосавшегося клеща пострадавшему необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, где специалисты окажут квалифицированную помощь.