Пыльные бури ожидаются 3 мая в Иркутской области

Сильный юго-западный и северо-западный ветер ожидаются на территории Иркутской области в предстоящие сутки. По данным регионального управления по гидрометеорологии, 3 мая порывы усилятся до 15-20 м/с, а днем в западных, северо-западных и центральных районах – до 18-23 м/с. В отдельных районах прогнозируются пыльные бури.

Согласно метеосводке, по области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью составит +3,+8°, при прояснении опустится до -2,-7°, днем воздух прогреется до +20,+25°, при облачной погоде – до +10,+15°. В Иркутске осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +4,+6°, днем +22,+24°.

3 мая местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах прогнозируется высокая 4 класса пожароопасность лесов, а 4-5 мая – 4 и 5 (чрезвычайный) классы. МЧС предупреждает о риске повреждения и обрыва линий связи, отключения электроэнергии в населенных пунктах, а также возникновения природных и техногенных пожаров. На водоемах региона сохраняется нестабильная обстановка, при выходе на лед возможен провал.