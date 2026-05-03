Из-за ледового затора затоплен участок трассы Иркутск – Жигалово

В Жигаловском районе Иркутской области из-за ледового затора на реке Лена произошло подтопление участка автомобильной дороги Иркутск – Жигалово. Вода вышла на проезжую часть между селами Петрово и Заплескина, уровень достиг одного метра. Движение транспорта на отрезке с 330 по 340 километр трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово ограничено.

«Убедительная просьба к населению: не планировать поездки по этому маршруту, пока ситуацию не стабилизируют и работы не закончат», – пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Для ликвидации ледового затора администрация округа и специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области проводят взрывные работы, к которым привлечена специальная техника. Угрозы перехода воды на населенные пункты, по данным властей, нет.

Параллельно с ликвидацией затора спасатели провели превентивную эвакуацию жителей. 2 мая из села Преображенка на вертолете Ми-8 МЧС России были эвакуированы 17 человек, в том числе 8 детей. В город Киренск доставлены 9 человек, 6 человек – в Ербогачен и двое детей – в село Калинина. Все эвакуированные размещены у родственников.

Напомним, что сильный юго-западный и северо-западный ветер ожидаются на территории Иркутской области в предстоящие сутки. В отдельных районах прогнозируются пыльные бури.


/ Сибирское Информационное Агентство /
