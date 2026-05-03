Силуанов: бюджет РФ получит дополнительно 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть

Бюджет Российской Федерации получит дополнительно порядка 200 млрд рублей в связи с подорожанием нефти. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с Павлом Зарубиным для телеканала «Вести». По его словам, дополнительные доходы от нефтяной конъюнктуры ожидаются, но при этом показатели поступлений и недопоступлений за последние два месяца фактически уравновешивают друг друга.

«Мы их [дополнительные доходы] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые… Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей», — заявил Антон Силуанов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска отмечал, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России пользы, несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения и возможное ослабление санкций. По его мнению, мировая экономика из-за высоких цен на энергоносители серьезно и надолго замедлится. В условиях сильного рубля Россия также «понесет серьезные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен».