Трамп вывел 5 тыс. военнослужащих США из Германии. Что это значит?

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил о намерении сократить американский воинский контингент в Германии более чем на 5 тыс. человек. В настоящее время численность военнослужащих США в ФРГ составляет около 35 тыс. солдат и офицеров. Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что решение о выводе 5 тыс. военных в течение года продиктовано требованиями театра военных действий и стало апофеозом критики Вашингтона из-за неготовности Берлина поддержать операцию против Ирана.

Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак рассказал газете «Ведомости», что уход военных сам по себе не сократит американские возможности в Европе.

«Уход из Германии 5000 солдат сам по себе не особо сократит американские военные возможности в Европе, так как даже при таком сценарии это рано или поздно будет компенсировано повышением численности контингента в других странах», – отмечает эксперт.

При этом Шкробтак подчеркивает, что в долгосрочной перспективе Вашингтон взял курс на отказ от наращивания военного присутствия в Европе в пользу других направлений.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов соглашается, что решение Трампа следует тренду на переориентацию американских военных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион и Западное полушарие. Он также допускает, что за счет сокращения присутствия в Западной Европе Вашингтон может увеличить восточноевропейские контингенты, например в Польше. Германист Мария Хорольская считает, что ситуация видится отражением политического стиля Трампа и попыткой блефа.

