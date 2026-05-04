Снижение спроса стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 года

Снижение спроса на продукцию и услуги стало главным ограничением для российского бизнеса в первом квартале 2026 года. Такие данные приводятся в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей, проведенном в апреле. Доля компаний, указавших на эту проблему, выросла на 4,5 процентного пункта и достигла 37,6%, обогнав неплатежи контрагентов, которые лидировали в рейтинге ограничений кварталом ранее. Об этом пишет газета «Ведомости».

Согласно опросу РСПП, одновременно несколько снизилась напряженность ситуации с неплатежами контрагентов: доля таких ответов упала на 8,1 п.п. до 34,1%, тогда как в конце четвертого квартала 2025 года на эту проблему указывали 42,3% опрошенных. В число главных затруднений также вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств, о которых заявили около 25% участников опроса. При этом значимость проблем из-за нехватки финансовых ресурсов выросла по сравнению с предыдущим кварталом.

Среди других проблем бизнес выделяет негативное влияние санкций (16,5%), рост фискальной нагрузки (14,1%), невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта (11,8%). Такую же долю – 11,8% – составил вариант «резкий рост цен на отечественную продукцию». Сокращение объемов производства отметили 9,4% компаний, а о переносе или сокращении инвестиционных программ заявили 7,2% опрошенных, что заметно ниже показателя предыдущего квартала.

Ранее эксперты заявили о том, что в России разрастается кризис неплатежей. По данным Росстата, к январю 2026 года объем просроченных долгов заказчиков и покупателей достиг рекордных 8 трлн рублей, что на четверть больше, чем год назад. Почти 40% компаний называют это главной угрозой для выживания.