Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области весны 2026 года

Наиболее востребованными специалистами в Иркутской области весной 2026 года стали водители, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. При этом, как подчеркивают эксперты hh.ru, в текущих условиях рынка работодатели все чаще конкурируют не за массовый персонал как таковой, а за специалистов, обладающих актуальными навыками и подтвержденной экспертизой.



По данным базы вакансий hh.ru, для водителей в марте–апреле было открыто 1,1 тыс. вакансий, для продавцов-консультантов и кассиров – 1 тыс., столько же для менеджеров по продажам и работе с клиентами. Всего работодатели региона открыли весной вакансии по 166 специальностям. В топ-15 наиболее востребованных специалистов также вошли разнорабочие, машинисты, повара, электромонтажники, сварщики и врачи.



При этом дефицит кадров сохраняется прежде всего у врачей: на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме при норме от четырех. У поваров конкуренция также ниже нормы – 3,2 резюме на вакансию. По остальным перечисленным специальностям формально дефицита кадров в регионе нет, на одну активную вакансию приходится четыре и более активных резюме.

Самые высокие зарплатные предложения среди востребованных специалистов зафиксированы у сварщиков с медианой 247,8 тыс. рублей. Далее следуют машинисты (200,8 тыс.), монтажники (169,1 тыс.), водители (167,5 тыс.), электромонтажники (160,1 тыс.), разнорабочие (137,3 тыс.), автослесари (127,3 тыс.) и врачи (101 тыс. рублей). Выше средней предлагаемой зарплаты по региону в 80 751 рубль работодатели готовы платить также слесарям (97,6 тыс.) и менеджерам по продажам (85,3 тыс. рублей).

Топ-15 наиболее востребованных специалистов в Иркутской области и медиана предлагаемых зарплат (март–апрель 2026 года)

Водитель – 167 500 руб.

Продавец-консультант, продавец-кассир – 54 600 руб.

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами – 85 300 руб.

Разнорабочий – 137 300 руб.

Машинист – 200 800 руб.

Повар, пекарь, кондитер – 64 100 руб.

Электромонтажник – 160 100 руб.

Сварщик – 247 800 руб.

Врач – 101 000 руб.

Бухгалтер – 70 000 руб.

Слесарь, сантехник – 97 600 руб.

Монтажник – 169 100 руб.

Уборщица, уборщик – 41 100 руб.

Кладовщик – 70 000 руб.

Автослесарь, автомеханик – 127 300 руб.

«Все более заметное влияние на зарплатные предложения оказывают дефицит кадров и уровень профессиональных компетенций. Именно поэтому наиболее высокие медианные зарплаты сегодня получают не просто востребованные, а труднодоступные для найма специалисты – сотрудники с высокой квалификацией, специальной подготовкой, опытом и допусками, а также представители профессий, где число подходящих кандидатов ограничено. Таким образом, в текущих условиях рынка работодатели все чаще конкурируют не за массовый персонал как таковой, а за специалистов, обладающих актуальными навыками и подтвержденной экспертизой», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.



Вместе с тем, консультант по управлению персоналом Оксана Уварова сообщила SIA.RU, что к ней сейчас поступает большое количество обращений от квалифицированных сотрудников крупных компаний, которые уже получают уведомления о грядущем сокращении. По ее мнению, ситуация на рынке труда для соискателей непростая.

Напомним, Иркутская область входит в число лидеров по планируемым сокращениям. По данным Роструда, в регионе зафиксирован резкий рост числа работников, рекомендованных к увольнению.

