56% россиян хотят возвращения западных компаний

Более половины россиян – 56% – хотели бы возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опрос ассоциации «Группа 7/89», проведенного в феврале-марте 2026 года среди 2042 человек старше 18 лет. Примерно четверть респондентов, 27%, не поддерживают эту идею, еще 17% не смогли определиться с ответом. Чаще всего граждане ждут возвращения автомобильных брендов.

Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что речь идет о целостном запросе на присутствие западного бизнеса, а не о точечном дефиците. «Чаще всего за возвращение выступают группы граждан с наибольшим опытом потребления западной продукции», – пояснил эксперт.

По его словам, аудитория сел оказывается наиболее оторванной от этого рынка из-за слабой информированности и скромного уровня потребления. Профессор Финансового университета Александр Сафонов добавил, что уход брендов заметен прежде всего для жителей крупных городов с высоким доходом.

Помимо автопроизводителей, 28% опрошенных хотели бы возвращения производителей кино, музыки и компьютерных игр. Примерно равные доли заинтересованы в поставщиках ПО (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%), а также косметики (22%). Чем крупнее населенный пункт, тем чаще жители ждут возврата западных компаний: в Москве таких 66%, в городах с населением менее 100 тыс. человек – 49%, а в селах – лишь 32% при 48% не желающих этого.

Летом 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию на данном этапе нереалистично. Гипотетические рассуждения есть, но практических шагов не делает никто.