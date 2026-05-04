Первую миллионную партию продукции произвели на ТаАЗе

В преддверии Первомая – Дня Весны и Труда – на Тайшетском алюминиевом заводе произошло знаковое событие. Предприятие-гигант, самое молодое и современное в алюминиевой отрасли страны, получило первую миллионную тонну готовой продукции.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

К этому юбилею завод шел почти 1600 дней. Путь длиною в миллион тонн стартовал в декабре 2021 года, когда в цехах запустили первый электролизер и получили первую партию малогабаритной чушки весом 22 килограмма каждая. Торжественное открытие предприятия состоялось 17 декабря 2021 года, и с тех пор гигантская производственная машина работает без остановки, чтобы сегодня с гордостью подвести итог: первая миллионная тонна готовой продукции получена.

«За этой цифрой стоят тысячи людей, каждый из которых вложил частицу себя в общий успех. Миллион тонн – это не просто статистика, это результат нашей слаженной, самоотверженной работы. Спасибо каждому сотруднику анодно-монтажного, электролизного и литейного отделений», – Роман Крутько, директор по производству Тайшетского алюминиевого завода.

Работники завода, те, кто задействован в «горячих» цехах, трудятся в четыре смены, обеспечивая стабильную работу предприятия. В общей сложности на ТаАЗе трудятся свыше 1200 человек.

Алюминиевый характер «зеленого» металла

Тайшетский алюминиевый завод – уникальное предприятие. Он не только самый молодой, но и технологичный. Здесь производят алюминий с низким углеродным следом, получаемый из обожженных анодов. Этот высокотехнологичный металл сегодня пользуется большим спросом на экологически ориентированном рынке. Он востребован в авиастроении, автомобилестроении, строительстве, производстве упаковки, электротехнике и даже в аэрокосмической отрасли.

И хотя последние годы стали проверкой на прочность для многих промышленных предприятий, в компании РУСАЛ, благодаря грамотной стратегии, умеют достойно отвечать на все вызовы.

«Последние годы нам приходится работать в непростых условиях постоянного санкционного давления, роста себестоимости и высокой геополитической неопределенности. Каждый день наши металлурги доказывают, что РУСАЛ умеет держать удар. Мы строим будущее, несмотря ни на что», – Роман Быков, генеральный директор Тайшетского алюминиевого завода.

Уверенность в будущем

Потребительский портфель активно пополняется новыми контрактами, что поддерживает предприятия компании в период экономической нестабильности. Особенно те, что производят алюминий с самым низким углеродным следом на заводах в Саяногорске, Таежном и Тайшете. Их строительство, инициированное в свое время основателем компании Олегом Дерипаска, стратегически верное решение, которое сейчас позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Эти заводы – флагманы «зелёной» металлургии.