До 2,5 млн россиян заплатят налог на вклады по итогам 2026 года

По итогам 2026 года до 2,5 млн россиян должны будут заплатить налог с доходов по банковским вкладам. Такие оценки приводят опрошенные «Известиями» эксперты. Необлагаемая база рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. Пока самой высокой ставка была в январе – 16%, и если ЦБ не повысит ее до конца года, налогооблагаемый порог не изменится.

«По итогам 2026-го под уплату налога подпадают те, у кого на вкладах более 1 млн рублей. При самой позитивной оценке это не более 2–2,5 млн россиян», – оценил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

При этом большая часть из них заплатит налог в районе 700–2000 рублей, указал он. Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров назвал аналогичную цифру – около 2 млн человек, а независимый экономист Андрей Бархота дал прогноз в 1,8–2,3 млн граждан.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что росту числа плательщиков препятствуют два фактора: рост спроса на наличные и падение ставок по депозитам. По итогам 2025 года эксперт прогнозирует число плательщиков на уровне 2,3–2,8 млн человек, тогда как в 2023 году таковых было 1,8 млн. Декларировать процентный доход по вкладам самостоятельно гражданам не нужно – налоговые органы рассчитывают его на основании данных, полученных от банков. Срок уплаты – не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным, то есть по итогам 2026 года – в 2027 году.

Напомним, что на последнем заседании Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.