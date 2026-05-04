Недропользователи Забайкалья узнали на бизнес-сессии о новых цифровых инструментах

В Чите состоялась бизнес-сессия Сбера для компаний горнодобывающей отрасли. В мероприятии приняли участие 25 представителей компаний всех сегментов — от малого до крупного бизнеса, включая крупнейшие предприятия.

Участники узнали, как защитить бюджет от резких скачков цен на золото и курсов валют. Им рассказали, что искусственный интеллект берёт на себя рутинную работу — поиск документов, подготовку отчётов, анализ геоданных, экономя сотни часов и сокращая этапы разведки почти вдвое. А для решения острой нехватки кадров предложили не только умный сервис по подбору персонала, а также готовую программу привлечения специалистов из Индии — с оформлением, переездом и адаптацией.

«Встреча дала много поводов для размышлений и реальных шагов. Особенно ценно, что Сбер показывает реальные кейсы по цифровой трансформации и традиционно демонстрирует глубокое понимание потребностей добывающего бизнеса. Отдельное спасибо за возможность обменяться опытом с коллегами: такие встречи действительно помогают двигаться вперед», — Дмитрий Васильев, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО Восток Геосервис Партнер.