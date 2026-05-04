Вжух показывает рост: число оплат за первый квартал года выросло на 27%

В первом квартале 2026 года россияне оплатили покупки с помощью сервиса Вжух 66,4 млн раз — это на 26,64% больше по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Общая сумма платежей по Вжух достигла 55,7 млрд рублей, что на 22,15% превышает показатели предыдущего квартала. Сервис был создан и запущен Сбером в августе 2025 года.

В марте 2026 года сервис обновил рекорды: по количеству транзакций и обороту Вжух превзошёл самый сезонный месяц розничной торговли — декабрь 2025 года. Таким образом, пик использования технологии сместился из традиционного предновогоднего периода в период обычного квартального спроса, что говорит о переходе Вжух из категории «новинка» в категорию ежедневной платёжной привычки.

Самая высокая доля оплат по Вжух в первом квартале 2026 года зафиксирована в Екатеринбурге. По абсолютному количеству транзакций в пятёрку самых активных городов вошли:

Москва — 10,7 млн транзакций;

Санкт-Петербург — 3,4 млн;

Екатеринбург — 2 млн;

Новосибирск — 1,3 млн;

Красноярск — 1 млн.

Рост в крупных городах дополняется активным проникновением в региональную розницу и сети общественного питания, где особенно важна возможность принимать оплату при слабом или отсутствующем интернет-сигнале.

Продуктовые супермаркеты остаются главной площадкой по количеству оплат:

в супермаркетах состоялось 26,9 млн транзакций с помощью Вжух;

в кафе и ресторанах — 13,4 млн;

в продовольственных магазинах у дома — 11 млн.

Согласно исследованиям рынка, в розничных продуктовых сетях наблюдается постепенный переток клиентов в сети, где доступен сервис оплаты Вжух, так как он доступен всем пользователям смартфонов и работает даже без мобильной связи. Переток, по данным Сбера, составляет по разным сетям до 20% среди тех клиентов кто начал пользоваться Вжух.

При этом наибольшая доля оплат по Вжух среди всех методов оплаты наблюдается именно в ресторанах и заведениях общественного питания. Для этого сегмента Вжух становится не только сервисом, но и частью клиентского опыта: молодая аудитория воспринимает такой способ оплаты как элемент образа заведения.

Основная аудитория Вжух — молодые и активные пользователи. Средний возраст клиента — около 30 лет, при этом пик использования приходится на возрастную группу 17–25 лет.

По данным опроса Сбера, клиенты называют Вжух «трендовым, имиджевым и эффектным» способом оплаты, а для бизнеса это становится дополнительным инструментом позиционирования и привлечения платежеспособной молодой аудитории.

Технология активно используется не только для повседневных покупок, но и для крупных сделок.

В марте 2026 года:

самая крупная покупка по Вжух составила 5,03 млн рублей — это оплата автомобиля;

в течение месяца с помощью Вжух было приобретено 5 автомобилей.

Это подтверждает, что доверие к сервису распространилось и на сегмент высоких чеков: пользователи готовы проводить крупные транзакции через Вжух, а партнёры — принимать таких клиентов.