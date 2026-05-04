Доля региональных дата-центров в РФ превысила 15%

Доля региональных проектов на российском рынке коммерческих дата-центров превысила 15% и демонстрирует ускоряющийся рост. Как пишет газета «Известия», на начало 2026 года в стране функционирует около 194 ЦОДов, при этом исторически до 85% рынка было сконцентрировано в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Сейчас фокус смещается в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где формируются три ключевых инфраструктурных хаба.

Первым хабом выступает Приморский край, выполняющий роль «цифровых ворот» в Азию. В рамках ТОР «Надеждинская» компания Key Point уже запустила коммерческий ЦОД уровня Tier III и ведет строительство второй очереди, а «Ростелеком» (РТК-ЦОД) наращивает мощности, ориентируясь на обслуживание логистических и трансграничных сервисов. В Хабаровском крае «Мегафон» в феврале 2026 года ввел в эксплуатацию модульный ЦОД, «Ростелеком» реализует проект на 440 стоек в ТОР «Ракитное» с плановым вводом в 2027 году.

Третьим хабом стали Иркутская область и Красноярский край, располагающие мощной энергетической базой для энергоемких вычислений.

Характерной тенденцией здесь стало перепрофилирование бывших майнинговых площадок в полноценные ЦОД для нужд машинного обучения и облачных сервисов. В 2024–2025 годах было анонсировано строительство десяти новых дата-центров в регионах БРИКС с акцентом на российские площадки.

Ранее стало известно, что Правительство РФ по предложению вице-премьера Александра Новака готовит изменения в порядок расчета объема услуг по передаче электроэнергии для крупных ЦОДов и майнинговых объектов. С 2027 года для этого, вероятно, смогут применять одну из моделей «бери или плати».