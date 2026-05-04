В Иркутске наградили победителей премии «Любимый малый бизнес»

В Иркутске состоялось награждение победителей регионального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая проводится с 2024 года и направлена на поддержку предпринимателей и развитие малого бизнеса в регионах.

Всего в России на премию «Любимый малый бизнес» поступило более 42 тысяч заявок, что на 40% больше чем в прошлом году. По итогам отбора в число финалистов регионального этапа вошли 1 100 предпринимателей со всей страны.

В Иркутске награды получили 91 предприниматель из Приангарья, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). В 2026 году в этих четырёх регионах было подано более 1600 заявок на участие в премии — это на 60% больше по сравнению с прошлым годом.

Эксперты определили лучших в 10 номинациях: «Индустрия моды и текстиля», «Гостиничный бизнес и туризм», «Ресторанный бизнес», «Индустрия красоты», «Продукты питания», «Товары для дома», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие», «Сервис и ремонт», «Торговля на маркетплейсах».

Победителей регионального этапа выбирали по нескольким критериям: средний рейтинг по отзывам в интернете, объём оборота по банковским счетам, срок обслуживания и количество используемых банковских продуктов. Также участники писали эссе об истории успеха своего дела, которое оценивали независимые эксперты и анализировала большая языковая модель Сбера ГигаЧат.

Награды победителям вручили руководители Сбера, а также приглашенные эксперты: Марина Седых, сооснователь Иркутской нефтяной компании, основатель и СЕО «Академии бизнеса МС», Евгений Ефремов, основатель Арт-завода «Доренберг», Алексей Тарасов, генеральный директор «Иркутский сыроваръ» и другие.

«Байкальский банк работает на огромной территории — от арктических районов Якутии до таёжных лесов Иркутской области и степей Бурятии и Забайкалья. В таких условиях предприниматели часто сталкиваются со сложной логистикой, сезонностью и ограниченной доступностью сервисов. Наша задача — с помощью технологий, удобных цифровых решений и финансовых инструментов помогать малому бизнесу не просто справляться с этими вызовами, а расти, развиваться и становиться лидерами в своих направлениях», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.