На Зелёном марафоне в Чите все дети смогут пробежать свою дистанцию

30 мая на Зелёном марафоне в Чите пройдёт отдельный инклюзивный забег для детей с ментальными особенностями. Маленькие участники преодолеют свою дистанцию отдельно от основного потока – в комфортном для них темпе, в атмосфере поддержки и безопасности.

Зелёный марафон – это праздник здоровья, семейных ценностей, экологии и добрых дел. В этом году он вновь объединит тысячи читинцев и даст возможность особенным детям почувствовать себя настоящими бегунами, получить радость движения и веру в свои силы.

«Мой сын очень ждёт этого забега. Для нас важно, что он может участвовать в таком мероприятии. Организаторы создают добрую и спокойную атмосферу. Ребенок готовится, выбирает футболку и каждый день спрашивает: "Мама, скоро?" Спасибо за то, что дарите нашим детям праздник», – Анастасия Куклина, мама юного участника.