Иркутский производитель упаковочных материалов стал 110 участником федерального проекта «Производительность труда»

Компания «Тим трейд», работающая в сфере производства и поставки упаковочных и расходных материалов, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие выпускает упаковочную продукцию и товары для сферы общественного питания и гостиничного бизнеса: бумажные изделия (туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки), одноразовую посуду, пластиковые и картонные упаковки.

«Реализация мероприятий федпроекта позволит компании сократить время производственных операций, оптимизировать логистику и повысить качество продукции. В долгосрочной перспективе это создаст условия для расширения производства, увеличения объемов выпуска и выхода на новые рынки», – подчеркнул министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» предусматривает внедрение инструментов бережливого производства, направленных на снижение потерь, сокращение издержек и повышение выработки. В рамках проекта специалисты предприятия совместно с экспертами проведут диагностику производственных процессов, определят «узкие места» и разработают меры по их устранению.

Компания «Тим трейд» стала 110-м участником федпроекта в Иркутской области. Отметку в 100 участников регион преодолел во второй половине 2025 года. А Федеральный центр компетенций сообщил, что Иркутская область вошла в пятёрку всероссийского рейтинга в номинации «Прорыв года».

«Этому в том числе поспособствовала новация Регионального центра компетенций: для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, РЦК подготовил специальную обучающую программу, которая позволяет применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона», — рассказывает Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области, чьё обособленное подразделение (Региональный центр компетенций) является оператором реализации федпроекта в регионе.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали свыше производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».