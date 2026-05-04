Иркутская область вошла в число лидеров по заявкам на бесплатное переобучение

Интерес россиян к программам бесплатного переобучения в 2026 году вырос примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве труда и социальной защиты. С начала года на программы подано более 84 тыс. заявок, а в 2025-м новые профессиональные знания получили порядка 119 тыс. человек.

«Мы видим, что эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают свои корпоративные центры и бесплатно обучают своих сотрудников под свои задачи», – сказал «Известиям» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, в 2026 году к проекту присоединились 190 корпоративных и базовых образовательных организаций. На платформе «Работа России» доступно более 5,7 тыс. программ по 213 профессиям, причем наиболее популярны те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии.

Больше всего заявок отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской и Иркутской областей.

В зависимости от региона предпочтения различаются: в Москве лидирует «Работа с системами искусственного интеллекта», в Петербурге и Иркутской области – «1С-разработчик», в Татарстане – «Помощник по уходу (няня)», в Томской области – «Оператор БПЛА». Мужчины чаще выбирают «1С-разработчика», сварщика и оператора беспилотных авиационных систем, женщины – специалиста по работе с ИИ, нейросети и помощника по уходу.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Ринат Файзуллин связал рост интереса к переподготовке с обострившейся конкуренцией за сотрудников на фоне низкой безработицы. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская отметила, что рынок труда структурно трансформируется, а дефицит кадров к 2030 году может составить около 2,4 млн человек. По ее словам, при избытке специалистов в сфере права и экономики сохраняется острая нехватка рабочих кадров и инженеров, и рынок смещается от «белых воротничков» в сторону реального сектора и IT. Операторами переобучения выступают Томский государственный университет, РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о том, что российская экономика впервые в своей современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству.