Акции Лукойла теряют более 4% на дивидендной отсечке

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 4 мая снижается на 0,14% до 2654 пунктов, а РТС прибавляет 0,8% до 1119 пунктов. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, российский рынок начинает неделю без выраженного движения после волатильных торгов конца апреля.

«Поддержку по-прежнему дают высокие цены на нефть, но часть инвесторов фиксирует прибыль в нефтяных бумагах после сильного роста последних недель», – поясняет эксперт.

По словам Чернова, нефтяной рынок остается на повышенных уровнях. Brent торгуется около $114 за баррель и теряет в цене около 3,1%, WTI снижается на 0,9% до $101. Российская Urals держится вблизи $111 за баррель, но корректируется на 1,7%. Газ в Европе дешевеет на 0,5% и находится около $546 за тыс. кубометров.

«Таким образом, внешний сырьевой фон остается сильным, но внутри дня уже появляются признаки коррекции после резкого роста, что сдерживает спрос на акции нефтегазового сектора», – подчеркивает Чернов.

Аналитик обращает внимание, что на рынке металлов наблюдается снижение. «Золото теряет 0,8% и опускается к $4608 за унцию, серебро падает на 1,2%», – сообщает эксперт. «Это указывает на частичный выход инвесторов из защитных активов на фоне фиксации прибыли после роста на геополитических рисках», – поясняет Чернов.

Говоря о валютном рынке, эксперт отмечает, что рубль утром немного укрепляется. «Доллар снижается на 0,19% до 74,9 рубля, евро – на 0,26% до 87,4 рубля», – приводит данные Чернов. По его мнению, поддержку российской валюте оказывает дорогая нефть и остаточный эффект налогового периода, но потенциал дальнейшего укрепления ограничен ожиданиями возобновления операций Минфина по бюджетному правилу и постепенным снижением экспортной выручки.

В числе лидеров роста сегодня, по информации аналитика, Мосэнерго (+1,83%), ИнтерРАО (+1,42%), Магнит (+1,13%), Мечел (+0,88%) и Ozon (+0,96%). «Рост в электроэнергетике может быть связан с ожиданиями дивидендных решений и защитным характером сектора, тогда как Ozon продолжает отыгрывать ожидания сильной операционной динамики», – поясняет Чернов. По его словам, по Мечелу рост выглядит скорее техническим восстановлением после слабой динамики, при этом долговые риски для компании сохраняются.

Среди аутсайдеров, по данным эксперта, выделяются Лукойл (-4,49%), Русал (-1,0%), Роснефть (-0,68%), Татнефть (-0,62%) и привилегированные акции Татнефти (-0,64%). «Снижение нефтяных бумаг выглядит как фиксация прибыли после роста на фоне дорогой нефти и геополитической премии», – считает Чернов.

«По Лукойлу ключевой фактор – дивидендный гэп после отсечки под выплату 278 рублей на акцию», – поясняет аналитик. Он добавляет, что дополнительно рынок учитывает отчетность по РСБУ за 1 квартал, где чистая прибыль выросла в 3,8 раза г/г до 61,8 млрд рублей, но выручка снизилась на 10,5% г/г до 523 млрд рублей. «В Роснефти и Татнефти снижение больше похоже на фиксацию прибыли после роста нефти», – уточняет Чернов.

Говоря о корпоративной повестке, эксперт отмечает, что внимание инвесторов сегодня сосредоточено на дивидендных отсечках и заседаниях советов директоров. «Таттелеком и Пермэнергосбыт завершают реестр под дивиденды за 2025 год, ЭсЭфАй и Роснефть проводят собрания акционеров, Московская биржа публикует данные по объему торгов за апрель», – сообщает Чернов. Он добавляет, что Яндекс рассматривает программу обратного выкупа акций объемом до 50 млрд рублей, что может оказать поддержку котировкам.

«Внешний фон остается смешанным. Геополитическая премия в нефти сохраняется из-за рисков перебоев поставок на Ближнем Востоке, но новых значимых событий за выходные не появилось, поэтому часть участников рынка переходит к более осторожной позиции», – поясняет аналитик.

«В течение дня индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2630–2700 пунктов. Курс доллара может остаться в коридоре 74–76 рублей, евро – 86–88 рублей», – заключает Владимир Чернов.