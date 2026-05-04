В Иркутской области внедряют обновленный экспортный стандарт 3.0

Правительство Иркутской области приступило к внедрению обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0. Задача стандарта – трансформировать систему поддержки экспортеров от создания базовых условий к эффективному использованию экспортных инструментов. По итогам 2025 года объем внешнеторгового оборота региона сохранил положительную динамику, а доля несырьевого неэнергетического экспорта достигла 57%.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в условиях санкционного давления, наш регион сохранил положительную динамику по объему внешнеторгового оборота за 2025 год. При этом более половины экспорта – 57% – по итогам 2025 года занимает несырьевой неэнергетический экспорт. С учетом текущей экономической ситуации комплекс мер по поддержке экспортеров постоянно совершенствуется, уделяется большое внимание развитию и популяризации экспортной деятельности», – сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Анчугин.

Как доложил министр экономического развития и промышленности Виктор Цишковский, на текущий момент уже внедрены три инструмента обновленного стандарта.

Среди них – утверждение Стратегии развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года, подписанной губернатором Игорем Кобзевым, формирование управленческой команды и анализ базы экспортеров и потенциальных экспортеров. Директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова сообщила об итогах бизнес-миссии региона на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, где прошли встречи с торговыми представителями Минпромторга и РЭЦ, а также с представителем РФ в Афганистане для оценки потребностей рынка, которые могут закрыть производители Приангарья.