Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд вновь пройдет в Иркутске

В иркутском Ледовом дворце «Байкал» с 14 по 19 мая пройдут игры чемпионата России по керлингу среди смешанных команд. В турнире примут участие 24 команды из 13 регионов страны. Приангарье на соревнованиях представят сразу четыре коллектива, в составы которых вошли члены сборных России по керлингу.

«В этом году значительно увеличилось количество команд и расширилась география участников чемпионата России по керлингу. В прошлом году в Иркутске за медали боролись 16 команд из девяти регионов России. В этот раз заявки подали 24 команды из 13 регионов страны. От Иркутской области в турнире будут участвовать четыре команды, в которые входят наши сильнейшие спортсмены, члены сборных команд России по керлингу», – рассказал министр спорта Приангарья Виктор Учеватов.

Торжественное открытие соревнований состоится 14 мая в 15:30. Предварительные игры пройдут с 14 по 18 мая, 19 мая в 09:00 начнется полуфинал, в 14:00 – финал и матч за третье место, а в 16:30 – награждение победителей и призеров. Вход для зрителей свободный. В заявки команд Иркутской области включены сильнейшие спортсмены региона, включая Андрея Дудова, Николая Лысакова, Валерию Денисенко и Елизавету Трухину.