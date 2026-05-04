Паромная переправа на Ольхон откроется 7 мая

30 апреля 2026

Паромная переправа МРС – остров Ольхон начнет работу с 7 мая 2026 года. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве. Ранее открытие переправы было отложено из-за сложной ледовой обстановки в проливе Ольхонские ворота, а повторная оценка гидрометеорологических условий проводилась 4–5 мая.

«Уважаемые пассажиры! Паромная переправа МРС – о. Ольхон начнет свою работу с 07.05.2026 г.», – говорится в официальном сообщении компании. Актуальное расписание работы переправы размещено на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства в разделе маршрутов.

Ранее открытие паромной переправы на Ольхон перенесли из-за сложной ледовой обстановки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
