Половина жителей Иркутской области будет зарабатывать от 200 тысяч рублей через 5,7 лет

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по динамике зарплат с учетом покупательной способности населения. Согласно данным исследования РИА Новости, половина жителей ЯНАО будет получать 200 тыс. рублей и более уже через 5,7 лет, четверть населения – через 1,8 года, а 75% – через 9,7 лет. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Красноярский край занял 12-е место: 7,7 лет, 4,2 года и 10,7 лет, Иркутская область на 15-м месте: 7,8 лет, 4,4 года и 10,7 лет, Новосибирская область на 24-м месте: 8,0 лет, 5,3 года и 10,5 лет, Республика Бурятия на 40-м месте: 8,7 лет, 5,8 года и 11,3 лет.

На 81-м месте Республика Северная Осетия – Алания: 13,6 лет, 9,8 лет и 16,7 лет. На 82-м месте Кабардино-Балкарская Республика: 14,3 года, 10,9 лет и 17,3 года. На 83-м месте Республика Дагестан: 15,6 лет, 11,6 лет и 19,0 лет. На 84-м месте Чеченская Республика: 19,1 года, 14,9 лет и 23,0 года. На 85-м месте Республика Ингушетия: 22,1 года, 17,5 лет и 25,8 лет.

В целом по Российской Федерации эти показатели составляют 8,3 года, 4,7 года и 11,4 лет соответственно.

Напомним, что за апрель в регионе было открыто более двух тысяч вакансий с предлагаемым доходом от 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 81 тыс. рублей.