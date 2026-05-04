На Московской бирже начнется расчет индексов еще четырех криптовалют

С 13 мая 2026 года Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов еще четырех цифровых валют: Солана (MOEXSOL); Рипл (MOEXXRP); Трон (MOEXTRX) и Бинанс коин (MOEXBNB). Об этом сообщает пресс-служба Мосбиржи. В перспективе число индикаторов цифровых валют может вырасти до до десяти.

Как уточняется в сообщении, для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные Binance (50%), Bybit (20%), OKX (15%) и Bitget (15%).

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов.

Кроме того, с 13 мая 2026 года расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются 1 раз в день с публикацией не позднее 18:00.

Отметим, что Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина в июне 2025 года, а эфира – в октябре 2025 года.

Напомним, правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые вводят единые правила для цифровых валют и цифровых прав. Документ синхронизирует законодательство с проектом закона о регулировании этой сферы.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что все операции с криптовалютами в России будут проходить только в безналичной форме. Возможность обмена биткоина и других цифровых активов на наличные рубли внутри страны не рассматривается.

