Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 мая: 11 246,3896 руб/1 г золота и 177,3900/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 246,3896 руб.
- 1 грамм серебра - 177,3900 руб.
- 1 грамм платины - 4 826,5698 руб.
- 1 грамм палладия - 3 708,4500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 371,1097 р. (3,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3800 р. (1,36%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 250,0099 р. (5,46%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 250,1800 р. (7,23%).
