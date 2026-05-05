Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 мая: 11 246,3896 руб/1 г золота и 177,3900/1 г серебра ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 246,3896 руб.

1 грамм серебра - 177,3900 руб.

1 грамм платины - 4 826,5698 руб.

1 грамм палладия - 3 708,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 371,1097 р. (3,41%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3800 р. (1,36%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 250,0099 р. (5,46%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 250,1800 р. (7,23%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

