Работает ли правило «sell in May» в настоящее время

Актуальность правила «sell in May» в настоящее время, впрочем, как и ранее, не представляется очевидной. Как отмечает Александр Дудников, аналитик «Цифра брокер», само правило предполагает, что рынки в период с мая по октябрь показывают относительно слабую динамику по сравнению с периодом с ноября по апрель.

«На примере индекса американского S&P 500 можно видеть, что за все время наблюдений с 1950 года индекс показывал рост в среднем на 1,8% в периоды с мая по октябрь и на 7% – с ноября по апрель», — приводит данные эксперт. По его словам, тем не менее в обоих случаях индекс показывал положительную доходность, пусть даже более низкую в периоды с мая по октябрь. «Поэтому для долгосрочного инвестора в принципе нет оснований избавляться от позиций в мае в расчете на их обратную покупку в октябре по более низким ценам, исходя только из календарной составляющей», — подчеркивает Дудников.

Аналитик обращает внимание, что год на год не приходится, и в различные периоды рынок может показывать опережающую доходность именно в период с мая по октябрь. «Так случилось, например, в прошлом (2025) году, когда индекс S&P 500 вырос на 19% с мая по октябрь, но до этого показал снижение на 3% в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года», — уточняет эксперт.

По словам Дудникова, если обратиться к российскому рынку акций и рассмотреть историю с 2003 года (максимально доступный статистический период по индексу полной доходности МосБиржи, MCFTR), то можно заметить, что май – действительно не самый удачный месяц для инвестиций в акции российских эмитентов. «За эти 23 года индекс MCFTR снижался в мае в 13 случаях и в 10 случаях показывал рост», — сообщает аналитик. «Средняя доходность в мае в рассматриваемом периоде составила 8,38%, медианная – 6,19%. В периоды спадов индекс показывал отрицательный средний результат минус 5,78%, медианный – минус 4,7%», — приводит данные эксперт.

«Тем не менее 56% отрицательных наблюдений в мае по сравнению с 44% положительными не позволяют говорить об устойчивых результатах использования данной стратегии. По сути, 56 на 44 – это почти как орел и решка, как выпадет», — считает Дудников.

Аналитик добавляет, что за эти 23 года индекс МосБиржи полной доходности показывал снижение в периоды с мая по октябрь в шести случаях и в восьми случаях падал в периоды с ноября по апрель. «Таким образом, индекс в эти годы гораздо реже показывал отрицательную динамику в т.н. неблагоприятный период, то есть с мая по октябрь, чем с ноября по апрель», — поясняет эксперт.

По мнению Дудникова, единственное, что хоть как-то может оправдать теорию о продаже в мае, это показатели доходности. «В среднем индекс в периоды снижения с мая по октябрь терял 13,8%, тогда как периоды спадов с ноября по апрель характеризовались снижением в среднем на 11,09%», — уточняет аналитик. «В большинстве остальных наблюдений, когда индекс показывал рост, доходность с мая по октябрь в среднем составляла 12,03% и с ноября по апрель – 14,72%», — приводит данные эксперт.

«На этом примере видно, что хотя доходность с ноября по апрель превышает в среднем доходность с мая по октябрь, но не настолько существенно, чтобы пересматривать позиции и нести дополнительные комиссионные расходы. Тем более что статистика показывает, что индекс может не менее часто падать и в т.н. благоприятные периоды», — подчеркивает Дудников.

Говоря о факторе сезонности, аналитик отмечает, что он может проявляться на финансовых рынках, хотя не существует никаких предпосылок или гарантий относительно регулярности и надежности сезонных паттернов. «Одним из примеров сезонности может являться т.н. ралли Санта-Клауса, когда цены на финансовые активы склонны к росту с окончанием календарного года», — поясняет Дудников. «Тем не менее это объясняется, скорее, не наступлением нового года, но действиями управляющих, которые на фоне завершения отчетного периода наращивают позиции в активах, показывавших опережающую динамику на протяжении уходящего года. Хотя и в этом случае нетрудно найти исключения, как, например, в случае с индексом S&P в конце 2018 года или индексом МосБиржи в декабре 2021 года», — уточняет эксперт.

«Рациональный инвестор вряд ли будет следовать правилу "sell in May", разве что только будет учитывать его наряду с другими факторами и проводить ребалансировку по классам активов, например, сокращая вес рискованных активов в пользу инструментов фиксированного дохода в периоды рыночной турбулентности», — считает Дудников. «Само по себе следование этому правилу относится скорее не к инвестициям, но к спекуляциям. Инвестиции – это вложение капитала в активы, которые со временем генерируют доход, например, в виде дивидендов по акциям или купонов по облигациям. Продажа активов с целью купить их обратно потом, но по более низкой цене – это спекуляции», — поясняет аналитик.

«Статистика показывает, что правило продаж в мае не оправдывает себя. Конечно, рынки цикличны по своей природе, но эти циклы никак не привязаны к календарным месяцам. Цикличность зависит от стадии экономического роста, показателей корпоративной прибыли, направления денежно-кредитной политики. Следование стратегии, основанной на субъективной уверенности широкого круга лиц, – не более чем массовое когнитивное заблуждение», — подчеркивает Дудников.

Отвечая на вопрос, имеет ли смысл учитывать подобные календарные эффекты в инвестиционной стратегии на сегодняшний день, аналитик отмечает: «Очевидно, имеет, если рационально подходить к вопросу инвестиций. Поведенческая психология в той или иной степени может оказывать влияние на котировки активов, этим можно воспользоваться. Если май так страшен для многих инвесторов и они готовы продавать в этом месяце, то почему бы не воспользоваться ситуацией, чтобы нарастить позиции в качественных активах на более выгодных для себя условиях», — заключает Александр Дудников.

