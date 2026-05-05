Сколько бюджет получит налогов на вклады по итогам 2026 года?

К концу 2025 года примерно 5% клиентов российских банков имели вклады на сумму от 1 млн руб. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, именно эта доля, вероятнее всего, окажется под действием налогообложения.

«По нашим оценкам, совокупный объем таких вкладов достигает 3,3 трлн руб. Для сопоставления: по информации ЦБ РФ, на 1 января 2026 года общий объем средств физлиц на банковских вкладах составил 67 трлн руб.», – приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, расчет налога за прошлый год будет производиться на основе уровня ключевой ставки 16% годовых (по состоянию на 01.12.2025). «В результате фактическая налоговая ставка по вкладам окажется выше, чем в 2025-м (порядок исчисления НДФЛ с процентных доходов закреплен положениями Налогового кодекса)», – поясняет аналитик.

«По нашей оценке, к 1 декабря 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12–12,5% годовых», – прогнозирует Мильчакова. Эксперт обращает внимание, что сбор налога на вклады за текущий год Минфин закладывает в размере 320 млрд руб., а эксперты – в районе 305 млрд руб. «Вероятно, прогноз министерства учитывает снижение средней ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году в диапазоне 13–14% годовых», – предполагает аналитик.

«Мы считаем, что если она окажется ниже 13% годовых, итоговые налоговые поступления от вкладов в 2027 году не превысят 300 млрд руб.», – заключает Наталья Мильчакова.

Напомним, что на последнем заседании Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.