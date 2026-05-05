Средняя ставка по накопительным счетам в топ-20 банков за апрель снизилась до 14,23%

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в двадцати крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 года снизилась на 0,44 процентного пункта и составила 14,23% годовых. Такие данные приводятся в индексе накопительных счетов, рассчитываемом платформой Финуслуги. Средняя базовая ставка, доступная после окончания промопериода или без дополнительных условий, также уменьшилась – на 0,28 процентного пункта, до 8,65% годовых.

Согласно данным Финуслуг, за месяц доходность накопительных счетов снизилась в десяти банках из топ-20, один банк повысил ставки, в двух динамика была разнонаправленной, а остальные кредитные организации ставки не меняли. Диапазон снижения составил от 0,5 до 2,5 процентного пункта в зависимости от банка, диапазон роста – от 1,0 до 1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец апреля опустилась с 17 до 16,5% годовых.

Индекс накопительных счетов Финуслуг был запущен в 2025 году. Индикатор на основе базовых ставок рассчитывается исходя из процентных ставок по истечении промопериода без учета дополнительных условий и бонусных программ. Индикатор на основе максимальных ставок включает надбавки при условии, что они являются общедоступными и не предполагают ограничений по категории клиента или исполнению дополнительных требований.

Напомним, что на последнем заседании Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.