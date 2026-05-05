Смертность в ДТП в Иркутской области снизилась на 15,5%

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Иркутской области в первом квартале 2026 года сократилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные были озвучены на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя губернатора Романа Колесова. В обсуждении приняли участие специалисты ГИБДД и организаций, отвечающих за состояние дорог.

В Перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП включены ремонт и содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, установка наружного стационарного освещения, устройство тротуаров, а также развитие и модернизация комплексов автоматической фиксации нарушений в аварийно-опасных местах и местах концентрации ДТП. Эти работы выполняют собственники дорог при контроле Госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.