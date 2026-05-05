В Иркутске прошел первый кейс-чемпионат ИНК «Технологии будущего»

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) завершился первый корпоративный кейс-чемпионат «Технологии будущего» . В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 17 команд, объединивших молодых специалистов компании и студентов ведущих профильных вузов России.

Победителем в лиге сотрудников признана команда «Радикал-Free», представляющая Иркутский завод полимеров (ИЗП). Участники разработали наиболее эффективное решение по оптимизации процесса щелочной сероочистки газа от сероводорода и меркаптанов. В октябре текущего года команда представит ИНК на Международном инженерном чемпионате CASE-IN, который пройдет в рамках Российской энергетической недели.

В студенческой лиге соревновались учащиеся Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), Иркутского государственного университета (ИГУ) и РХТУ им. Д.И. Менделеева. Лучший результат продемонстрировала объединенная команда студентов ИРНИТУ и УГНТУ, которые уже совмещают обучение с работой на объектах ИНК.

Инициатором и организатором мероприятия выступил Молодежный совет ИНК. Формат чемпионата базировался на интеллектуальном моделировании реальных производственных процессов. Конкурсные задания были сфокусированы на актуальных отраслевых вызовах: внедрении инструментов искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, автоматизации технологических циклов и повышении энергоэффективности.

Кейс-чемпионат стал новой площадкой для демонстрации способностей участников к стратегическому мышлению в условиях цифровой трансформации нефтегазовой отрасли и дополнил комплексную программу ИНК по подготовке высококвалифицированных кадров.

ИНК системно организует мероприятия по профориентированию для студентов и молодых специалистов. В рамках программы «ВУЗ-ИНК» студенты обучаются в корпоративных группах и проходят оплачиваемые стажировки на объектах компании. С 2016 года в компании проводится ежегодная Научно-техническая конференция, за весь период участники представили более 300 профильных работ, многие из которых успешно интегрированы в производственные процессы.