Россия намерена атаковать центр Киева в случае провокаций в День Победы: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия пригрозила Киеву атакой в случае провокаций в День Победы, ЦБ РФ ужесточил лимиты по рискованным кредитам, крупнейшие банки снизили ставки по накопительным счетам, а Иркутская область обогнала Москву и Санкт-Петербург по росту зарплат. Подробнее – в обзоре СИА.

Атака за провокацию

Минобороны РФ сообщило жителям Киева и сотрудникам иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – отметили в министерстве, пояснив, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В честь памятного события на 8 и 9 мая объявлено перемирие.

Ужесточение лимитов

ЦБ России ужесточил лимиты по рискованным кредитам: ипотеке, кредитам на индивидуальное жилищное строительство, нецелевым займам под залог недвижимости. Введенные ограничения в основном затронут заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, лимит на выдачу нецелевых ссуд с ПДН выше 50% снижен с 25% до 18%. Что касается лимитов по ИЖС, то устанавливается ограничение на выдачи с ПДН cвыше 50%. А с третьего квартала 2026 года вводится лимит 28% на кредиты с ПДН выше 50%.

Снижение ставок

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 году снизилась на 0,44 процентного пункта – до 14,23% годовых. Диапазон падения – от 0,5 до 2,5 п. п. Максимальная ставка в группе крупнейших банков сократилась с 17 до 16,5%. Только один банк повысил доходность, еще в двух динамика была разнонаправленной. Остальные кредитные организации оставили ставки без изменений.

Рост зарплат

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг регионов по динамике заработных плат. Эксперты подсчитали, через сколько лет жители субъектов смогут получать по 200 тысяч рублей в месяц. В Иркутской области четверть работников достигнет этой планки через 4,4 года, половина населения – через 7,8 лет, 75% – через 10,7 года. В списке Приангарье расположилось на 15-й строчке, опередив столичные города – Москву и Санкт-Петербург.

Запрет по беспилотникам

В Иркутской области ввели запрет на публикацию материалов, связанных с использованием беспилотников. Теперь нельзя распространять тексты, фото, видео и аудиозаписи, по которым можно определить тип дрона, место его запуска, падения или траекторию полета. Мера введена для минимизации рисков утечки информации о последствиях террористических атак и мерах реагирования на них со стороны властей. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 60 тысяч рублей.