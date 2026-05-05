Названа дата окончания отопительного сезона в Иркутске

В Иркутске вскоре завершится отопительный сезон при условии, что будет наблюдаться устойчиво теплая погода. О датах отключения радиаторов рассказали в пресс-службе мэрии.

«Будем учитывать среднесуточную температуру наружного воздуха. Если в течение пяти суток подряд будет выше +8 градусов, то начнем прекращать подачу тепла в дома. Из-за погодных условий срок окончания отопительного сезона может быть изменен», – прокомментировал председатель комитета городского обустройства администрации города Сергей Гаврин.

Предварительно датой окончания отопительного сезона в Иркутске называют 12 мая. Отключать обогрев будут поэтапно. Начнут с многоквартирных домов. В последнюю очередь прекратят подачу тепла в детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

На летний режим также переведут тепловые сети и пункты. Эти работы выполнят профильные организации.