Около 25% рынка облигаций РФ находится в зоне риска

Риски на российском рынке облигаций перешли из скрытой фазы в открытую и в ряде случаев стали очевидными. В первом квартале 2026 года зафиксировано 11 технических дефолтов, часть из которых уже переросла в полноценные. Как рассказали газете «Известия» эксперты, в зоне повышенного риска сейчас находится около 25% рынка, а к концу года число дефолтов может вырасти еще на 10-15% относительно 2025 года.

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев назвал основной причиной рост стоимости рефинансирования. «Компании, ранее занимавшие под 13-15%, сейчас вынуждены перекредитовываться по более высоким ставкам», – пояснил он. Ситуацию усугубляет так называемая стена погашений: в 2026 году бизнесу предстоит вернуть инвесторам от 5 до 6,6 трлн рублей.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Клюева отметила, что объем рефинансирования облигационного долга в 2026 году примерно вдвое выше, чем годом ранее, что усиливает конкуренцию за ликвидность и повышает риски неплатежей.

Управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова считает, что речь идет уже не о разовых проблемах, а о системной тенденции. Финансовый советник Алексей Родин дал более оптимистичную оценку – до 20% выпусков в зоне риска, но предупредил, что проблемы могут коснуться не только слабых игроков, но и эмитентов с рейтингами уровня ВВВ. Статистика подтверждает ухудшение: если в 2024 году было 11 технических дефолтов, в 2025-м – 24, то только за три месяца 2026-го произошло уже 10-11 новых случаев.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников рассказал, работает ли сейчас правило «sell in May». Оно предполагает, что рынки в период с мая по октябрь показывают относительно слабую динамику по сравнению с периодом с ноября по апрель.