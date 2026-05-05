Примсоцбанк представил новые условия по кредитам для руководителей и собственников бизнеса

Примсоцбанк с 04 мая 2026 года вводит специальные условия по кредитам наличными для VIP-клиентов: руководителей, собственников и бенефициарных владельцев юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в банке.

Полная стоимость кредита: 21,380%-21,400% годовых.

Процентная ставка: 21,4% годовых.

Срок: от 13 до 84 месяцев

Ставка применяется к VIP-клиентам, компании которых соответствуют хотя бы одному критерию:

Остатки на расчетных/текущих счетах за последние 6 месяцев – больше 1 млн рублей.

Остатки на депозитных счетах за последние 6 месяцев – больше 1 млн рублей.

Остатки задолженности по кредитам за последние 6 месяцев – больше 1 млн рублей.

Объемы конверсионных операций (покупка/продажа валюты) за последние 6 месяцев – больше 1 млн рублей.

Объем полученного дохода от клиента (РКО, ВЭД-комиссии, кредитование, банковские и таможенные гарантии) за последние 6 месяцев – больше 1 млн рублей.

Сниженная ставка применяется для заявок на потребительский кредит, поданных с 04 мая 2026 года.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте Банка в разделе «Параметры кредитных продуктов» по ссылке, а также в отделениях ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону горячей линии: 8 800 350 42 02. Звонок бесплатный. Подать заявку можно по ссылке.

