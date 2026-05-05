Огненная халатность: предприятие устроило пожар в Иркутской области

Предприятие в Иркутской области уличили в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к возникновению ландшафтного пожара. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, накануне в Тайшете на улице Лазо загорелась сухая растительность на площади 200 квадратных метров. К месту были направлены огнеборцы и техника.

Дознаватели установили, что работники складировали шлак и уголь на территории организации без соблюдения правил пожарной безопасности, из-за чего впоследствии они самовоспламенились.

За нарушение должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, привлекут к ответственности. Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.