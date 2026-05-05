Одиннадцать туристических маршрутов закрыли в Иркутской области

В Иркутской области 5 мая закрыли 11 туристических маршрутов. Ограничения связаны с высокими классами пожарной опасности, информирует «Заповедное Прибайкалье».
Речь о маршрутах Падь Щеглова, Большая Байкальская тропа, Камень Черского, Падь Крестовая, п. Байкал (порт) – исток реки Ангара, Порт Байкал, п. Бугульдейка – деревня Петрова, Мраморный карьер, Тажераны, д. Тырган – урочище Саган-Заба, Черноруд – Сарма – Курма.
Ранее по аналогичной причине была приостановлена работа маршрута Север острова Ольхон.
На указанных маршрутах ведется патрулирование.