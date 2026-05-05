Суды начали чаще привлекать к уголовной ответственности за мошенничество при банкротстве

Банкротство граждан, изначально задуманное как механизм помощи должникам в безвыходной ситуации, все чаще используется для недобросовестного ухода от обязательств. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Особую роль в этом играют так называемые «раздолжнители» – юридические фирмы, продвигающие банкротство как законный способ списать долги, включая те, что не планировались к возврату. Судебная практика 2025–2026 годов свидетельствует об ужесточении подхода: суды все чаще отказывают в освобождении от долгов при выявлении признаков мошенничества.

Число банкротств в России стремительно растет: в 2025 году банкротами признаны 568 тыс. человек, что на 30% больше, чем в 2024 году. В первом квартале 2026 года тенденция сохранилась – 137 тыс. против 121 тыс. годом ранее. В 2025 году судебные акты о неосвобождении от оплаты задолженностей были вынесены в отношении 5 тыс. человек. «Это пока немного, но количество подобных дел, скорее всего, будет расти», – отмечают эксперты. Уже возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, а обвинительные приговоры становятся сигналом для всех участников кредитных и банкротных процессов.

Среди популярных уловок – указание недостоверных сведений в анкетах, поддельные справки о доходах, оформление кредитов в разных банках в короткий срок, непродолжительные платежи и быстрое обращение за банкротством. На Дальнем Востоке мужчина оформил несколько кредитов, завысив доход, оплатил из полученных средств услуги «раздолжнителей» и вскоре подал на банкротство – возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ. На юге России житель осужден к трем годам лишения свободы за четыре кредита, оформленных в один день, а на Урале мужчина получил четыре года колонии общего режима за кредиты на 6 млн рублей в пяти банках по поддельным справкам о доходах.

Напомним, что процедура банкротства набирает популярность среди россиян. Только в текущем году открыто 480 тысяч дел о банкротстве физлиц, а к 2029-му, по прогнозам аналитиков, в стране будет уже 2 млн банкротов.