Бурятия стала лидером по количеству и длительности социокультурных проектов

Республика Бурятия признана лидером по количеству и продолжительности социокультурных проектов, реализуемых при поддержке ВЭБ.РФ в 17 регионах страны. Об этом ТАСС рассказал директор-координатор социокультурных программ госкорпорации Олег Ракитов.

Он отметил, что ни в одном другом субъекте федерации нет такого большого количества подобных инициатив, а креативная команда республики, не повторяясь, создает новые продукты.

«Бурятия – лидер по количеству социокультурных проектов ВЭБ.РФ. Ни в одном из регионов России нет такого большого количества социокультурных проектов, и самое главное – каждый состоит из отдельных креативных продуктов: будь то выставка, создание арт-объектов или что-то другое. Креативная команда республики, не повторяясь, создает новые продукты, и это отличает регион от всех остальных», – сказал Олег Ракитов.

Он также подчеркнул, что ВЭБ.РФ не держится так долго с социокультурным продуктом ни в одном другом регионе: обычно проекты длятся один-два года, а в Бурятии – уже несколько лет.