Турист погиб на Большой Байкальской тропе, попав под камнепад

Трагедия произошла на Большой Байкальской тропе, которая связывает поселки Листвянка и Большие коты в Иркутской области. На ней погиб турист, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Житель Иркутска 1983 года рождения ехал на велосипеде по Большой Байкальской тропе между падями Емельяниха и Смородовая в составе незарегистрированной тургруппы и попал под камнепад. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте до прибытия специалистов экстренных служб.

Спасатели на аэроглиссере эвакуировали тело в поселок Никола и передали сотрудникам Следственного комитета.