16% иркутян жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах

Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам прочно вошла в жизнь жителей Иркутска. По данным опроса SuperJob, 44% респондентов хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии. Полученным от ИИ рекомендациям в среднем следуют шесть из десяти обращавшихся.

Согласно результатам опроса, женщины проявляют большую открытость к диалогу с машиной: к ИИ за советами по личным вопросам обращались 50% горожанок и 39% мужчин. Однако женщины же оказались и менее лояльными к результатам: 22% из них пожалели, что последовали рекомендациям нейросети. Самыми ИИ-коммуникабельными ожидаемо оказались респонденты моложе 35 лет – среди них доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам достигает 61%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет – лишь 36%.

Чаще за личными рекомендациями к ИИ приходят горожане с доходом до 100 тыс. рублей в месяц – 53% против 40% среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей. В целом 44% опрошенных не жалеют, что последовали советам нейросети, 16% – жалеют, а каждый четвертый советы ИИ просто игнорирует. Еще 15% затрудняются оценить применимость таких рекомендаций, чаще всего потому что не относятся к ним серьезно.